Дело возбудили после получения ожогов пассажирами воздушного шара в Подмосковье

РИАМО - 11 авг. Уголовное дело возбудили после того, как во время полета на воздушном шаре в Раменском округе загорелась одежда пассажиров и пилота, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
РИАМО - 11 авг. Уголовное дело возбудили после того, как во время полета на воздушном шаре в Раменском округе загорелась одежда пассажиров и пилота, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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