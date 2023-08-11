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Дело возбудили после получения ожогов пассажирами воздушного шара в Подмосковье

Дело возбудили после получения ожогов пассажирами воздушного шара в Подмосковье

РИАМО - 11 авг. Уголовное дело возбудили после того, как во время полета на воздушном шаре в Раменском округе загорелась одежда пассажиров и пилота, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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