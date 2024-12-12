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Lockheed Martin: Трамп не угрожал разорвать контракт на $1 трлн на поставку F-35

Lockheed Martin: Трамп не угрожал разорвать контракт на $1 трлн на поставку F-35

Американская корпорация Lockheed Martin в своем аккаунте в соцсети X опровергла информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать контракт на поставку истребителей F-35 на сумму $1 трлн.

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