Домашняя «красная икра»: через 1,5 часа вы будете есть ее ложками!

Сегодня будем (метать) делать с вами фальшивую икру красную! (можно и чёрную, если есть краситель чёрный, то вообще от настоящей не отличить) Когда то давно в студенческие годы красная икра была дефицит, не сыскать и мы с подругой к Новому году готовили всегда такую икру для оформления салатов и ….