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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Домашняя «красная икра»: через 1,5 часа вы будете есть ее ложками!

Сегодня будем (метать) делать с вами фальшивую икру красную! (можно и чёрную, если есть краситель чёрный, то вообще от настоящей не отличить) Когда то давно в студенческие годы красная икра была дефицит, не сыскать и мы с подругой к Новому году готовили всегда такую икру для оформления салатов и ….

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