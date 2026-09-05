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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарио Чиризано: «На первом старте ты ни на что рассчитывать не можешь. Нам дали баллы, на следующих соревнованиях будем отталкиваться от них»

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано оценили свои баллы на первом международном старте.

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