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Калужские новости

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В Тульской области при атаке БПЛА погибли двое, трое пострадали

В Тульской области при атаке БПЛА погибли двое, трое пострадали

Всего за ночь в Тульской области ПВО уничтожили 26 беспилотников, в результате атаки погибли два человека, трое пострадали.

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