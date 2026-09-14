Газпром может направить на дивиденды до 1 трлн рублей

В бюджетных проектировках на 2027 год вновь учитывается возможность выплаты дивидендов «Газпромом» по итогам 2026 года, поскольку Минфину предстоит компенсировать около 1,8 трлн рублей доходов, которые после снижения цены отсечения с $59 до $50 за баррель будут относиться к дополнительным нефтегазовым поступлениям.