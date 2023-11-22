Redmi K70 Pro не станет самым дешевым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 3 – цена такая же, как у Xiaomi 14

Инсайдер Ice Universe раскрыл подробности о стоимости смартфонов Redmi флагманской линейки K70. Напомним, ранее Redmi заявляла, что в серии будет модель на Snapdragon 8 Gen 3, и она якобы окажется дешевле Xiaomi 14.
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