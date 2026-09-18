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Газета.ру

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Медведев: участвующие в выборах россияне приближают победу РФ над врагами

Медведев: участвующие в выборах россияне приближают победу РФ над врагами

Россияне, которые примут участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы, тем самым приблизят победу страны над врагом.

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