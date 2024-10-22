В курском приграничье Ми-28НМ ликвидировать личный состав ВСУ

Также был уничтожен опорный пункт украинской армии Российский вертолет Ми-28НМ ударил по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в курском приграничье, цели были ликвидированы, сообщили в Министерстве обороны России.
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