Что нужно знать, чтобы не стать жертвой насилия. Об этом рассказала психолог отделения комплексной поддержки в кризисной ситу...

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой насилия. Об этом рассказала психолог отделения комплексной поддержки в кризисной ситуацииЕсли вы не склонны к случайным знакомствам, предусмотрительны, ведете здоровый образ жизни, то ваша безопасность во многом гарантирована.