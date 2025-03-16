Что нужно знать, чтобы не стать жертвой насилия. Об этом рассказала психолог отделения комплексной поддержки в кризисной ситу...

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой насилия. Об этом рассказала психолог отделения комплексной поддержки в кризисной ситуацииЕсли вы не склонны к случайным знакомствам, предусмотрительны, ведете здоровый образ жизни, то ваша безопасность во многом гарантирована.
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