В Москве тестируют беспилотный трамвай

Дептранс столицы сообщил о начале испытаний нового беспилотного трамвая на улицах города. Первый этап испытаний, когда трамвай будет перемещаться без пассажиров и под контролем инженера-испытателя, стартовал 23 мая.
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