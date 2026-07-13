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Пронедра

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Посадка деревьев с участием жителей лучше охлаждает жаркие районы городов

Посадка деревьев с участием жителей лучше охлаждает жаркие районы городов

Острова тепла и озеленение Городские острова тепла — явление, при котором застроенные территории нагреваются значительно сильнее, чем окружающая сельская местность, — становятся всё более серьёзной угрозой для здоровья горожан в условиях нарастающего изменения климата.

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