Военные в Британии назвали политическим театром планы Стармера по Украине

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить на Украину миротворцев из числа так называемой коалиции желающих британские военные назвали «политическим театром», а заявления премьера — преждевременными.
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