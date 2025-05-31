Прогноз погоды на 31 мая: Переменная облачность и приятная температура по всей стране

В субботу, 31 мая, ожидается стабильная погода с переменной облачностью, но без осадков. Температура останется комфортной: максимальная температура составит до +23°C, а ночные минимальные значения - +13°C.
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