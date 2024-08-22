Педиатр Николаева предупредила об опасности гречки для людей с проблемами ЖКТ

Людям, страдающим от болезней ЖКТ, лучше не есть слишком много гречки. Об этом заявила врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева в беседе с РИА «Новости».
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