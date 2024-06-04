Microsoft увольняет более 1000 человек

Microsoft подтверждает информацию об увольнениях части сотрудников в сфере смешанной реальности. Хотя сокращения затронут отдел, который занимается разработкой гарнитуры дополненной реальности HoloLens 2, Microsoft планирует продолжить продажи устройства, которое впервые появилось в продаже в 2019 году, сообщает CNBC.