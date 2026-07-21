«Применять некому»: Чадаев о дронах-перехватчиках, кадрах и зонально-объектовой ПВО

Будни мужчин. Все что нам интересно

На днях первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел тематическую сессию, посвященную развитию дронов-перехватчиков для борьбы со средне- и дальнобойными БПЛА камикадзе и использованию их в зонально-объектовой системе ПВО.