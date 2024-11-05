Перекрытие улицы Ломоносова в Томске из-за прокладки газопровода

Ожидается, что к 10 ноября в городе Томске изменится схема движения на нескольких участках. Так, по улице Ломоносова между домами 25 и 28, а также на участке от улицы Социалистической, 8 до улицы Ломоносова, 28 будет ограничено движение транспорта.