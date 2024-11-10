Минобороны заявило о перехвате и об уничтожении 23 дронов за ночь

Российские системы ПВО за прошлую ночь поразила 23 БПЛА ВСУ, сообщает информагентство «РИА Новости». Пресс-служба Минобороны РФ оповещает, что из всех ликвидированных беспилотников 17 были сбиты над Брянской областью, три – над Ростовской, два – над Белгородской и один – над Курской областями.