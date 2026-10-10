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Царьград

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Минобороны России: Лукашово и Лобановка освободили 10 октября

Минобороны России: Лукашово и Лобановка освободили 10 октября

10 октября 2026 года штурмовые подразделения группировки «Север» освободили села Лукашово и Лобановка в Харьковской области, вытеснив подразделения 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

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