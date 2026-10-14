С наступлением холодов автомобиль может заводиться хуже, чем летом: стартеру приходится крутиться дольше, а двигатель иногда запускается только со второй попытки.
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