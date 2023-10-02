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Завершился юниорский чемпионат мира по шахматам среди девушек в Мехико

Завершился юниорский чемпионат мира по шахматам среди девушек в Мехико

Победительницей юниорского чемпионата мира по шахматам среди девушек в Мехико (Мексика) стала Кандела Бе Франсиско Гекамбуру 1 октября, итоги турнира опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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