Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

Оперативный штаб: ВСУ атаковали автомобиль с мирным жителем в Головчино

Оперативный штаб: ВСУ атаковали автомобиль с мирным жителем в Головчино

На Грайворонский округ, вблизи села Головчино, был совершен удар FPV-дроном по автомобилю. В результате атаки мирный житель получил осколочные ранения лица и плеча и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии