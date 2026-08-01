Оперативный штаб: ВСУ атаковали автомобиль с мирным жителем в Головчино

На Грайворонский округ, вблизи села Головчино, был совершен удар FPV-дроном по автомобилю. В результате атаки мирный житель получил осколочные ранения лица и плеча и был госпитализирован в областную клиническую больницу.
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