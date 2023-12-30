Вот так новогодний подарок: сразу шесть гаражей снесут в центре Уссурийска

Неприятным стало завершение года для собственников шести гаражей на улице Крестьянская в Уссурийске. Управление градостроительства администрации УГО признало конструкции незаконными и наказало убрать их в течение 20 дней, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.