Вот так новогодний подарок: сразу шесть гаражей снесут в центре Уссурийска

Неприятным стало завершение года для собственников шести гаражей на улице Крестьянская в Уссурийске. Управление градостроительства администрации УГО признало конструкции незаконными и наказало убрать их в течение 20 дней, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.
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