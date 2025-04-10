Детские и спортивные площадки обновят в Левобережном на средства от платных парковок

До конца 2025 года в четырех районах столицы благоустроят почти 40 дворов на средства от уличных платных парковок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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