Поможет ли активированный уголь не опьянеть

Надежды мало, но от отравления может спасти.Что такое активированный уголь Активированный уголь — это не просто уголь, а особым образом подготовленный продукт, который получают из древесины, торфа, скорлупы кокосов и даже нефти.
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