Российский препарат Седжаро представили на конгрессе в Китае

Препарат Седжаро, представленный в Китае, позволяет снизить вес до 22,5% и используется как часть комбинированного подхода к лечению ожирения: медикаменты перед операцией и после для предотвращения возврата веса.
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