ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Атака ВСУ на курское приграничье была провокационной и бесцельной, чтобы она не повторилась, террористов нужно уничтожать, а не договариваться с ними, заявил посол России в США Анатолий Антонов 12 сентября.
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