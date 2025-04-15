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Блумберг ТВ: Экс-глава минфина США считает политику пошлин Трампа ошибочной

Новая политика пошлин президента США Дональда Трампа является ошибочной. Такое мнение в интервью Блумберг ТВ (Bloomberg Television) высказала экс-глава минфина, бывшая глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости.

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