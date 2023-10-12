Киев предложил Западу создать «коалицию развития оборонной индустрии»

Киев предложил участникам заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине в так называемом формате «Рамштайн» создать «коалицию развития оборонной индустрии» для локализации производства оружия в стране.
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