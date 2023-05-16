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Должникам из частного сектора Хабаровска, Амурска, Комсомольска отключат свет

Должникам из частного сектора Хабаровска, Амурска, Комсомольска отключат свет

"Хабаровскэнергосбыт", филиал ПАО "ДЭК", совместно с сетевыми организациями Хабаровского края активизировал работу с должниками, которые не оплачивают потребленную электрическую энергию.

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