Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Свежие комментарии

  • lenivka
    А потом отдельными рейсами мужиков,снимающих обувь в самолете и воняющими грязными носками и немытыми ногами и со сто...Женщина сменила р...
  • Константин Самарин
    Надо организовывать специальные рейсы для "яжематерей", и пусть они там  хоть вылизывают за своими чадушками, если им...Женщина сменила р...
  • Наталья Середа
    Вот бы чайный гриб достать.Из аптеки не хочу.Если вы помните э...

Женщина сменила ребенку подгузник прямо на своем месте в самолете. Нормально ли это?

Женщина сменила ребенку подгузник прямо на своем месте в самолете. Нормально ли это?

Нас всех с детства учат, что такое хорошо, что такое плохо. Но есть вещи, так сказать, в серой зоне, которые мы и обсуждаем.

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Комментарии
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Константин Самарин
Надо организовывать специальные рейсы для &quot;яжематерей&quot;, и пусть они там  хоть вылизывают за своими чадушками, если им нравится.   Вот только такие яжематери первыми-же начинают истерить, если орать в салоне на протяжении всего полета, начинает не ее &quot;ангелочек&quot;, а ее товарки. И тут ничего не изменишь. Ребенка не заткнешь, яжематери ума не прибавишь.
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18 час.
lenivka
А потом отдельными рейсами мужиков,снимающих обувь в самолете и воняющими грязными носками и немытыми ногами и со стойким перегаром.
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16 час.

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