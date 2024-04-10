Нас всех с детства учат, что такое хорошо, что такое плохо. Но есть вещи, так сказать, в серой зоне, которые мы и обсуждаем.
Женщина сменила ребенку подгузник прямо на своем месте в самолете. Нормально ли это?
Комментарии
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Константин Самарин
Надо организовывать специальные рейсы для "яжематерей", и пусть они там хоть вылизывают за своими чадушками, если им нравится. Вот только такие яжематери первыми-же начинают истерить, если орать в салоне на протяжении всего полета, начинает не ее "ангелочек", а ее товарки. И тут ничего не изменишь. Ребенка не заткнешь, яжематери ума не прибавишь.
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18 час.
lenivka
А потом отдельными рейсами мужиков,снимающих обувь в самолете и воняющими грязными носками и немытыми ногами и со стойким перегаром.
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16 час.
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