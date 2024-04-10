Женщина сменила ребенку подгузник прямо на своем месте в самолете. Нормально ли это?

Константин Самарин

Надо организовывать специальные рейсы для "яжематерей", и пусть они там хоть вылизывают за своими чадушками, если им нравится. Вот только такие яжематери первыми-же начинают истерить, если орать в салоне на протяжении всего полета, начинает не ее "ангелочек", а ее товарки. И тут ничего не изменишь. Ребенка не заткнешь, яжематери ума не прибавишь.