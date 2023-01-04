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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта, созданная Министерством цифровой информации Украины для оповещения населения.

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