В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта, созданная Министерством цифровой информации Украины для оповещения населения.
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