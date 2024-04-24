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Китай

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Глава Отдела международных связей ЦК КПК провел встречу с делегацией Института Аспена

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао во вторник в Пекине провел встречу с делегацией Института Аспена во главе с Джозефом Наем, сопредседателем Аспенской стратегической группы /Aspen Strategy Group/ и почетным профессором Школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

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