Глава Отдела международных связей ЦК КПК провел встречу с делегацией Института Аспена

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао во вторник в Пекине провел встречу с делегацией Института Аспена во главе с Джозефом Наем, сопредседателем Аспенской стратегической группы /Aspen Strategy Group/ и почетным профессором Школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.