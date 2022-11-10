Военное обозрение

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КНДР запустила очередную ракету вскоре после падения предыдущей вблизи территориальных вод Южной Кореи

КНДР запустила очередную ракету вскоре после падения предыдущей вблизи территориальных вод Южной Кореи

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По сообщению Береговой охраны Японии, ракета упала через несколько минут после сообщения о запуске.

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