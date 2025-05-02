Филат предупреждает: «Молдова может потерять свои позиции в винодельческом секторе»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат выразил тревогу в связи с резким спадом в винодельческой отрасли в статье, в которой он проанализировал влияние последних четырех лет правления на эту стратегическую отрасль.
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