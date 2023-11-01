Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе сделали удобнее

РИАМО - 1 ноя. На территории пункта открылся магазин со всеми необходимыми товарами. Теперь доброволец может приобрести недостающие базовые вещи, например, зубную щетку, тапочки, средства личной гигиены и многое другое, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.