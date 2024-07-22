«ТКС-Холдинг» выкупил контрольные доли факторингового бизнеса у АО «Киви»

«ТКС-Холдинг» (головная компания Т-Банка, ранее банк «Тинькофф») выкупил контрольные доли в размере 51% в ООО «Рови факторинг плюс» и «Рови Технологии» у АО «Киви», пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).