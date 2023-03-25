Комличенко против перехода в Азию: «Постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Не особо хочется»

Николай Комличенко против возможного перехода РФС в АФК. — В контексте разговоров о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию можете оценить, насколько тяжело будет выдерживать логистику при выездах в такие страны, как Иран, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан? Пугают такие перелеты? — Да, да, пугают.