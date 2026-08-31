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Пронедра

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Огнестойкие композиты электромобилей впервые сделали перерабатываемыми

Огнестойкие композиты электромобилей впервые сделали перерабатываемыми

Исследовательская группа разработала химический метод, позволяющий перерабатывать огнестойкие полимерные композиты, применяемые в кузовах и аккумуляторных корпусах электромобилей.

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