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Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC на процессоре AMD Ryzen AI 300 Новый м...

Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC на процессоре AMD Ryzen AI 300 Новый м...

Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC на процессоре AMD Ryzen AI 300Новый мобильный процессор AMD готов продемонстрировать свои мускулы в компактном корпусе, но какой ценой для пользователя это удастся сделать? Причём, как в прямом, так и в переносном смысле.

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