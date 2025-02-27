Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC на процессоре AMD Ryzen AI 300 Новый м...

Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC на процессоре AMD Ryzen AI 300Новый мобильный процессор AMD готов продемонстрировать свои мускулы в компактном корпусе, но какой ценой для пользователя это удастся сделать? Причём, как в прямом, так и в переносном смысле.
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