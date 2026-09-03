Пашинян: Армения не введет визы для россиян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике никогда не поднимался вопрос о возможном введении визового режима для граждан России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- N Дворкович просит ...
- ВВ Мигрант ударил в ...
- Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым