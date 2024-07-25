NYT: Трамп и Харрис в настоящий момент имеют почти равный уровень поддержки

По данным опроса The New York Times и исследовательского института Siena College стало известно, что вице-президент США Камала Харрис незначительно отстает от экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки в связи с предстоящими выборами меньше, чем отставал действующий глава Белого дома Джо Байден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии