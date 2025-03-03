Полиция проверит данные о подростке, который пообещал сжечь паспорт за лайки

Красноярская полиция проверит информацию о подростке, пообещавшем сжечь паспорт за реакции на пост. «Выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберёт необходимое количество реакций на пост.
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