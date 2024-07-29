Раскрыт размер премий сотрудников ТЦК за поимку призывников

Служащие в территориальных центрах комплектвания (ТЦК, аналог военкомата) на правом берегу Херсонщины (Херсонская область Украины) получают по 250 долларов (около 21,4 тысячи рублей) премии за кажного пойманного призывника.
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