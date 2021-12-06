В Госдуме оценили слова Блинкена об «угрозе» Украине со стороны России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий по поводу предположения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для Украины существует «очень серьезная угроза» со стороны России.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий по поводу предположения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для Украины существует «очень серьезная угроза» со стороны России.
Свежие комментарии