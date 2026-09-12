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Дожди и похолодание ожидаются в Алтайском крае в начале новой недели: прогноз погоды

Дожди и похолодание ожидаются в Алтайском крае в начале новой недели: прогноз погоды

Дожди и грозы надвигаются на Алтайский край. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, уже к 15 сентября осенняя жара отступит из края.

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