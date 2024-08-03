В Германии заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

В ЕП заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о критической для Совета Евросоюза (ЕС) ситуации из-за решения ряда стран ЕС бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС.