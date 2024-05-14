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Что взять на панихиду в церковь на Радоницу, с чем можно приходить на кладбище

Что взять на панихиду в церковь на Радоницу, с чем можно приходить на кладбище

Что взять на панихиду в церковь на Радоницу, с чем можно приходить на кладбище Марина ОнегинаПоминки за усопших устраивают на девятый день после Пасхи, который выпадает на вторник, и этот день известен как Радоница.

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