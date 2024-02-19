The Washington Post: в Европе обсуждают создание альтернативы НАТО

Обсуждения альтернативы альянсу начались после слов Трампа, который заявил, что, находясь у власти, не разрешил бы помогать «нарушающим правила» союзникам по НАТО, если у них возникнет конфликт с Россией.
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